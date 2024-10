Le parole in conferenza di Paolo, riprese da AV LIVE:“Abbiamo fatto per un’ora una buona prestazione. Parliamo delle stesse cose, dei gol che ci fanno. Loro sono una grande squadra, lo sapevamo. Sono episodi che ancora ci castigano, dobbiamo stare più attenti. Siamo penultimi e io personalmente mi vergogno. Qui perché siamo in un progetto, se succede all’Avellino ti mandano via, in qualsiasi altra squadra. Qua perché siamo in un progetto e non ti mandano via. In questa situazione, in un’altra squadra ti mandano via”.