Sorteggio Mondiale per Club, dove vederlo

Laha annunciato ufficialmente la data del sorteggio per il prossimo, previsto negli Stati Uniti nell’estate 2025. Ila Miami si terrà il sorteggio, durante il quale le migliori squadre del mondo scopriranno i propri avversari per la fase a gironi della prima edizione del torneo a 32 squadre.

L’evento sarà trasmesso in diretta mondiale dalle 13:00 ora locale (19:00 CET) su FIFA.com, FIFA+ e altri canali ufficiali. La FIFA ha comunicato che l’evento rappresenta un momento di grande attesa per il mondo del calcio, pronto a seguire l’appuntamento. Il 5 dicembre, quindi, anche la Juventus conoscerà le sfidanti del Mondiale per Club che si giocherà questa estate.