Quanto può guadagnare la Juventus dal Mondiale per Club

Ieri sera il Botafogo, con la vittoria della Libertadores, ha riempito l'ultima casella disponibile, per cui almeno il puzzle delle partecipanti è completo. Tutto pronto, dunque, per disegnare il tabellone del, torneo ancora pieno di misteri ma per il quale giovedì prossimo a Miami - alle 19.00 italiane - si stabiliranno tramite sorteggio gli accoppiamenti delle squadre, con le teste di serie degli otto gruppi che si scopriranno però solo alla vigilia (si parla di criteri sportivi e geografici). Ad oggi, dunque, mancano ancora tante certezze. A partire da quelle su date, orari, premi e copertura televisiva, un tema, quest'ultimo, su cui ora si sta lavorando su più piani per una soluzione che da un lato contempli una partnership globale e dall'altro valorizzi alcuni territori-chiave come l'Europa.Stando a La Gazzetta dello Sport, comunque, la Fifa punta ad almeno. Ci sarà una quota minima uguale per tutti e una fetta in funzione del ranking e dei bacini d'utenza: un top club europeo come ladovrebbe avere almeno 18 milioni garantiti, tenendo conto che un paio di milioni se ne andranno poi in costi per trasporti, vitto e alloggio. Poi scatterà un meccanismo di premialità simile a quello della Champions League: una società d'élite come il Real Madrid, vincendo tutte le partite e alzando il trofeo, potrebbe tendere ai 100 milioni, mentre gli ottavi, obiettivo teoricamente alla portata della Vecchia Signora, potrebbero garantirne 25-30. E poi ci sono i benefici indiretti, con la Juve che per esempio punta a firmare con il nuovo main sponsor prima del Mondiale.





