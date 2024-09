Mondiale per Club: le domande senza risposta

Il, a oggi, è poco più che un progetto. Perché di certo, a oggi, ci sono solo le date: 15 giugno-13 luglio. Per il resto mancano ancora le sedi, due squadre e soprattutto i soldi. L'eventualità che il torneo possa non disputarsi non è nemmeno presa in considerazione dal presidente della Fifa, che però nei giorni scorsi è stato messo di fronte a un'altra evidenza: nessuno si è fatto vivo per i diritti televisivi, il cui bando è scaduto martedì. Neanche con la Apple è stato possibile trovare un accordo, e così a oggi la Fifa non ha nulla in mano.Intanto il tempo stringe e i dubbi aumentano, come scrive La Gazzetta dello Sport. Pure in Italia, dovee Inter attendono che si faccia chiarezza, anche perché l'estate 2025 va programmata (a questo proposito, resta anche il dubbio sul mercato già aperto a metà competizione e sulla situazione degli svincolati). Il tutto con, sullo sfondo, la "guerra" dei sindacati, che hanno iniziato una battaglia legale a tutela dei giocatori. Tante, troppe domande, dunque, ancora senza una risposta.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui