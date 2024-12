Come scrive La Gazzetta dello Sport in vista del sorteggio per ilche si svolgerà giovedì a Miami, la FIFA ha comunicato che le squadre europee dal quinto all'ottavo posto nel Ranking UEFA (Chelsea, Borussia Dortmund,e Porto) saranno abbinate alle prime quattro sudamericane (Flamengo, Palmeiras, Fluminense e River Plate). Questo significa che la formazione nerazzurra eviterà una big del "Vecchio continente", che per contro toccherà in sorte alla. Nell'urna tre, invece, spiccano Boca Juniors e Botafogo: una delle due potrà essere abbinata ai bianconeri, più difficilmente alla squadra di Simone Inzaghi. Infine, una delle due italiane potrebbe ritrovarsi contro l'di Leo Messi.