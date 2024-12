Mondiale per Club, in quale fascia sarà la Juventus?

Inizia a comporsi il puzzle del, in vista del quale giovedì a Miami si terrà il sorteggio del tabellone con gli abbinamenti delle varie squadre. Ma in quale fascia capiterà la, unica squadra italiana in corsa insieme all'"La Fifa non ha ancora rivelato il meccanismo, lasciandosi le mani molto libere", scrive La Gazzetta dello Sport. "Nella composizione dei gruppi, recita il regolamento, si terranno in considerazione criteri sportivi e geografici "per quanto possibile". Un numero ci sarebbe: le 16 squadre campioni delle Champions continentali, quindi 2 per gruppo. Poi è chiaro che la necessità di creare gironi "misti" obbligherà a qualche accorgimento, e comunque più di trasparenza sarebbe stata auspicabile".