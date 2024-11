Calciomercato, la mossa della Fifa

Calciomercato Juventus, cosa cambia

Il, previsto per l'estate 2025 negli Stati Uniti, ha sollevato enormi polemiche fin dalla sua ideazione, ma sta già influenzando il panorama del calcio. Per la prima volta, un torneo si svolgerà tra due stagioni, costringendo le squadre a ripensare la loro costruzione. Questo ha reso necessario un adeguamento delle regole del calciomercato. La FIFA ha già avviato il primo cambiamento, e la Serie A ha prontamente seguito l'esempio, adeguandosi alle nuove esigenze derivanti dall’impatto di un evento che segnerà una svolta nel calendario calcistico.Nei giorni scorsi, la FIFA ha annunciato ufficialmente, attraverso una nota sui propri canali, che consentirà alle federazioni affiliate dei club partecipanti al Mondiale per club di aprire una finestra di mercato aggiuntiva nei primi giorni di giugno, anticipando quella tradizionalmente prevista per il 1° luglio. Questo cambiamento permetterà alle squadre di operare sul mercato prima dell'inizio della consueta finestra estiva, adattandosi così alle esigenze legate al torneo che si svolgerà nell'estate del 2025.La FIFA ha aperto la possibilità di un'anticipazione della finestra di mercato, aspettando ora le risposte delle leghe nazionali. Oggi, 21 novembre 2024, la Serie A ha immediatamente aderito alla proposta, facendo richiesta ufficiale per un periodo di mercato anticipato dal 1° al 10 giugno, con trasferimenti già validi per la stagione sportiva 2025/26. La decisione finale, però, verrà presa durante il prossimo Consiglio Federale.