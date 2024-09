Come riportato da Calcio & Finanza, alle 11.00 di oggi è scaduto il bando per la presentazione delle offerte in Europa e nell'Africa subsahariana per idel(edizioni 2025 e 2029). Una deadline che però appare formale, dal momento che lasi trova ancora in alto mare su questo fronte, tanto che la scorsa settimana il presidenteha convocato una riunione d'urgenza con i dirigenti di 50 importanti broadcaster per convincerli a puntare sul nuovo progetto.Così scrive C&F: "Solamente pochi mesi fa, indiscrezioni sottolineavano la possibilità per ogni club di incassare un minimo di 50 milioni di dollari garantiti per la partecipazione al torneo. Una cifra che appare inverosimile allo stato attuale. Anche le discussioni sull'accordo con Apple – che sembrava disposta a garantire circa 1 miliardo di dollari per i diritti dell'edizione a livello globale – si sono fermate e ora la FIFA cerca partner affidabili in ogni territorio. Resta da capire se e quando si riusciranno a muovere passi concreti in avanti su questo fronte".