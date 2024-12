Mondiale per club 2025, tutti gli impegni della Juventus

La Juventus è stata inserita nel girone G del Mondiale per club 2025. Presenti all'evento, Francesco Calvo e Stephan Lichtstseiner hanno commentato in maniera positiva la manifestazione e gli abbinamenti dei bianconeri. La Juve affronterà il(contro cui giocherà anche a Torino la prossima settimana), i marocchini dele gli arabi dell'. Il torneo vede coinvolte 32 squadre e la Juventus rappresenterà l'Italia insieme all'Inter. Si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025,con la finale che si disputerà, casa di Giants e Jets di NFL.Il calendario completo di date e orari verrà diramato successivamente, ma la Juventus conosce già l'ordine in cui si giocheranno le partite del girone G. L'esordio sarà contro l'Al-Ain, la seconda partita contro il Wydad Casablanca di M'Baye Niang e infine sarà il big match contro il Manchester City a chiudere la fase a gironi per i bianconeri. Nel caso di posizionamento tra le prime due, la Juve si incrocerà con la prima o la seconda del girone H, dove si sfideranno





