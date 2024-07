Mondiale per Club 2025: le date

Mondiale per Club 2025: il format

Mondiale per Club 2025: le squadre partecipanti

Al-Hilal (Arabia Saudita)

Urawa Reds (Giappone)

Al-Ain (Emirati Arabi)

Ulsan Hyundai (Giappone)

Al-Ahly (Egitto)

Wydad Casablanca (Marocco)

Esperance (Tunisia)

Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

Monterrey (Messico)

Leon (Messico)

Seattle Sounders (USA)

Pachuca (Messico)

Palmeiras (Brasile)

Flamengo (Brasile)

Fluminense (Brasile)

River Plate (Argentina)

Auckland (Nuova Zelanda)

Chelsea (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Atletico Madrid (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

PSG (Francia)

Inter (Italia)

JUVENTUS (Italia)

Porto (Portogallo)

Benfica (Portogallo)

Salisburgo (Austria)

da definire (USA)

da definire

Nell'estate del 2025 nascerà ufficialmente il nuovo, letteralmente stravolto dal punto di vista del format, dell'organizzazione e del numero delle squadre partecipanti. Per ricalcare quanto già avviene nel Mondiale che si disputa tra le nazionali, anche il Mondiale per Club verrà disputato una volta ogni quattro anni. Nell'edizione del 2025 ci sarà anche la, qualificatasi grazie al piazzamento nel Ranking ottenuto nel quadriennio 2021-2024. Dunque, anche i bianconeri potranno concorrere per il titolo di campione del Mondo.Il Mondiale per Club si disputerà nell'estate del 2025 negli Stati Uniti: si inizierà il, mentre la finale è prevista per ilIl Mondiale per Club 2025 sarà letteralmente rivoluzionato per format e numero di squadre: saranno infatti 32 le squadre partecipanti che verranno inizialmente divise in 8 gironi da quattro squadre. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alla fase ad eliminazione diretta che, come di consueto, prevede ottavi di finale, quarti, semifinale e la finale.





