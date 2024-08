ancora protagonista in questa pre season con la. Nell'amichevole di oggi contro il Montpellier, infatti, l'attaccante exè stato autore della deviazione decisiva - sul tiro in porta di Alessandro Bianco - per il goal del definitivo 2 a 1 viola, dopo l'iniziale vantaggio firmato da Jonathan Ikonè. Il classe 2000 sembra aver iniziato con il piede giusto la sua nuova avventura, in attesa delle prime partite ufficiali della nuova stagione. I bianconeri, invece, sono ancora alla caccia di un giocatore che possa sostituirlo e diventare il vice di Dusan Vlahovic, soprattutto in caso di addio di Arek Milik.