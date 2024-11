Kean torna sull'addio alla Juventus

L'ex attaccante della Juventus, ora alla Fiorentina, Moiseha parlato dopo la sfida di ieri tra Italia e Francia conclusa per 1-3 a San Siro. Tornando anche sul suo addio alla Vecchia Signora. Le sue parole:"Gli abbiamo lasciato occasioni dove potevamo difendere meglio, possiamo solo che imparare. Assolutamente, siamo un ottimo gruppo, miglioriamo ogni giorno, alla Fiorentina miglioro anche grazie al mister ed al gruppo. Ora sto bene, sto facendo bene con la Fiorentina, poi l’anno scorso non è stato un anno fortunato per me, questo è un anno importante per me, dove devo dimostrare".