Le parole dia Libero:"L'evento della Supercoppa Italiana ha attirato l'attenzione del mondo sul calcio italiano, con squadre come Inter, Milan, Juventus e Atalanta che hanno gareggiato negli Emirati Arabi. Alla fine, il Milan ha ottenuto una vittoria sorprendente, rimontando sia sulla Juventus in semifinale che sui rivali dell'Inter. Ci si potrebbe chiedere perché Milan e Atalanta fossero presenti, dato che la partita avrebbe dovuto essere tra i vincitori del Campionato e della Coppa Italia, ovvero Inter e Juventus. Questa situazione può essere attribuita in parte alla globalizzazione e, soprattutto, ai più redditizi diritti televisivi offerti in quella regione.Gasperini potrebbe aver lasciato fuori titolari come De Ketalaere e Lookman nella partita contro l'Inter per dare priorità al campionato rispetto alla Supercoppa, a cui hanno partecipato squadre che non ne avevano il diritto. L'altra semifinale, Milan-Juventus, è stata vinta dal Milan, nonostante entrambe le squadre stiano attraversando un periodo difficile. Le sostituzioni effettuate dall'allenatore del Milan sono state più efficaci di quelle dell'allenatore della Juventus che per ora non ha apportato nulla di buono alla sua squadra".