Le parole di Luciano Moggi in esclusiva a TMW:"La Juve è una squadra nuova. Ci sarà bisogno di ancora un anno di pazienza. Per me non è competitiva. Dieci pareggi sono troppi. Occorre l’esperienza, ha la gioventù. Nelle squadre sono importanti i leader. La partenza di Vlahovic? Non è un’ipotesi. Starà alla Juventus, anche in virtù del suo contratto. Le mosse di mercato a gennaio? Sicuramente un difensore. Poi nel mercato ci sono anche degli scambi. Se arrivasse un attaccante visto che Milik ne ha ancora per un po’ non sarebbe male".