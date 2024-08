Miretti verso il Genoa: le ultime notizie

Fabiosembra sempre più vicino a lasciare lacon il Genoa che si prepara a chiudere l'operazione. Alla conferenza stampa di oggi,ha commentato la situazione del centrocampista con parole che lasciano intendere una possibile partenza: "Miretti sta facendo lavoro differenziato; quando sarà di nuovo nel gruppo, ne parleremo. Sta lavorando bene e ha iniziato la preparazione in modo molto positivo, ma non farà parte del gruppo per ora. Discuteremo della sua situazione quando sarà di nuovo a disposizione".Con l'ormai probabile reintegro di Westonnella rosa bianconera, lasembra pronta a valutare ulteriori operazioni in uscita nel centrocampo. Il club torinese è pronto ad incontrare l'entourage di Miretti per esplorare la possibilità di un trasferimento prima della chiusura del mercato il 31 agosto.Ilè il club maggiormente interessato a Fabio. Negli ultimi giorni c'è stato un nuovo incontro tra i dirigenti della Juventus e gli agenti del giovane centrocampista per discutere i dettagli del possibile trasferimento. Il Grifone, che ieri hanno fermato l'Inter sul pari a Marassi, ha mostrato un forte interesse per il classe 2003, che ha brillato nel settore giovanile dellae ora potrebbe avere l'opportunità di svilupparsi ulteriormente in Serie A con i rossoblù.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui