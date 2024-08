Miretti al Genoa: il comunicato ufficiale

Ora è ufficiale:saluta lae va alin prestito secco per una stagione. Lo ha reso noto lo stesso club bianconero tramite un comunicato.Fabio Miretti giocherà la stagione 2024/2025 con la maglia del Genoa.È ufficiale il passaggio a titolo temporaneo del centrocampista classe 2003: Fabio si trasferisce al club ligure con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025.Bianconero dall’età di 8 anni, Fabio si è contraddistinto come uno dei giocatori più promettenti dell’intero settore giovanile sin dall’inizio della sua avventura juventina. Dalle categorie più piccole fino agli exploit con l’Under 17 nella stagione 2019/2020 (15 gol in 17 presenze), con l’Under 19 di cui è stato un fantastico punto di riferimento, fino alla Next Gen della quale ha indossato anche la fascia da capitano.Nel dicembre del 2021 l’esordio in Prima Squadra, in un match di Champions League, e, tre mesi più tardi, quello in Serie A. Da lì in poi, appena diciottenne, in pianta stabile con i più grandi con cui ha collezionato 75 presenze totali e realizzato 2 gol, il primo la scorsa stagione a Firenze decisivo per la vittoria bianconera.Adesso una nuova avventura: in bocca al lupo Fabio!





