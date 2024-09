ha parlato ai microfoni di DAZN ad una manciata di minuti dal calcio d'inizio di. Il centrocampista classe 2003 debutterà da titolare con il Grifone proprio contro la sua ex squadra, nonchè proprietaria del suo cartellino: "Il mio ruolo preferito è la mezzala, però ci sono diverse dinamiche all'interno di una partita e quindi sono a disposizione del mister anche se dovrò giocare dietro la punta. Giocare contro la Juve? Una grande emozione, ho giocato tanti anni lì ed è il club in cui sono cresciuto da bambino. Oggi però sono al Genoa e darò il massimo. Giocare contro la Juve è uno stimolo, noi dobbiamo pensare alla nostra partita anche se l'avversario ci metterà in difficoltà: dobbiamo fare punti".