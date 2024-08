Miretti andrà via a titolo definitivo?

Fabio Miretti è alle prese con l'infortunio subito qualche settimane fa ed ha ricominciato ad allenarsi a parte ma intanto si parla molto del suo futuro, che può essere lontano dalla Juventus per la prossima stagione. Il giocatore è un obiettivo concreto del Genoa e nei prossimi giorni il trasferimento potrebbe andare a buon fine. Ecco i dettagli dell'operazione.La Juventus non ha intenzione di perdere il controllo di Miretti; il giocatore infatti partirà eventualmente in prestito, senza obblighi di riscatto. In questo modo, il classe 2003 ha la possibilità di andare a fare esperienza trovando più spazio di quanto troverebbe in bianconero. Questa è l'idea alla Continassa.