Massimiliano Mirabelli, attuale dirigente del Padova, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla Serie A e sulla Juventus tramite un'intervista rilasciata al quotidiano Libero. Mirabellisi è concentrato soprattutto sul mercato bianconero, spiegando come quello di Giuntoli sia stato effettivamente un ottimo mercato. Di seguito le dichiarazioni dell'ex dirigente del Milan nella stagione 17/18.MIRABELLI - "Per vincere in Italia e in Europa serve un mercato super, ad esempio come ha fatto Giuntoli alla Juventus. Per perdere lo Scudetto l’Inter dovrebbe suicidarsi. Hanno oggettivamente la squadra migliore".