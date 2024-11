scalpita, non vede l'ora di lasciarsi alle spalle i problemi fisici e tornare in campo con lache, al momento, avrebbe un gran bisogno di lui per far rifiatare Dusan Vlahovic. Stando a Sky, l'attaccante polacco dovrebbe riprendere ad allenarsi in gruppo verso la metà di dicembre, anche se poi per rivederlo in azione si dovrà attendere probabilmente fino al 2025. La speranza del club è quella di riaverlo a disposizione quanto prima, in modo da evitare, se possibile, un ulteriore acquisto sul mercato considerando che si dovrà intervenire sicuramente per rinforzare la difesa.