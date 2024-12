Le ultime su Milik: quando torna a disposizione

Arekcontinua a non essere a disposizione di Thiago Motta: l'attaccante polacco salterà anche la Supercoppa Itaiana. Ma quando è previsto il rientro? Le ultime sulle condizioni del giocatore.La fase di recupero procede ancora con grande cautela e, considerati anche i tempi della cosiddetta “riatletizzazione”,Solo da lì in avanti, scrive Tuttosport, dunque, Motta potrà testarne utilità tattica ed efficienza fisica poiché non lo ha mai avuto a disposizione, considerando che l’infortunio risale a giugno, con la Nazionale, e che il successivo intervento al menisco (evidentemente con annessi e connessi) lo ha appunto messo fuori causa fino a ora.