Juventus-Milik: la situazione

La stagione dinon è ancora iniziata visto che è fermo per l'infortunio al ginocchio ma a prescindere da come andranno i prossimi mesi, le strade tra il polacco e lasembrano destinate a separarsi.La scorsa estate Milik, come riferisce il Corriere dello Sport, Milik è stato offerto senza successo al Genoa e a diversi club esteri. La Juve, ricordiamolo, puntava a cederlo anche per liberarsi del suo ingaggio, ma non si sono verificate le condizioni e adesso il suo addio è tornato d'attualità. In Polonia infatti non hanno dubbi: Milik saluterà presto la Juve anche perché nei piani del club piemontese ci sono altre soluzioni.