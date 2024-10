Milik Juve, il comunicato

Calciomercato Juventus, le ultime

La Juventus ha comunicato che Arek Milik è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico per risolvere un persistente problema al ginocchio. L'attaccante polacco, già vittima di diversi infortuni nella sua carriera, dovrà affrontare un periodo di riabilitazione prima di poter rientrare in campo."Nella giornata di oggi Arkadiusz Milik è stato sottoposto a sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro. L’intervento è stato eseguito presso la clinica Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del Responsabile Sanitario del club dott. Luca Stefanini. I tempi di recupero saranno definiti a seguito dei prossimi controlli clinici".Al momento, la Juventus non sembra intenzionata a rivolgersi al mercato degli svincolati per colmare la sua assenza. Tuttavia, lo scenario potrebbe cambiare con l'avvicinarsi della riapertura del mercato a gennaio. In quella finestra di trasferimenti, il club potrebbe valutare la possibilità di rinforzare il reparto offensivo, considerando un eventuale movimento in attacco per gestire meglio le sfide della seconda parte della stagione. Con l'assenza di Milik, l'allenatore Thiago Motta dovrà affidarsi alle alternative già presenti in rosa per affrontare i prossimi impegni, sia in campionato che in Champions League.