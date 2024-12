Milik, novità sul rientro in campo

Torna Dusannon ancorache però vede davvero luce in fondo al tunnel. L'attaccante polacco è fermo da giugno, nel mezzo due operazioni al ginocchio. Ci sono novità sulle sue condizioni e il suo rientro.Come riferisce La Stampa, ha ripreso il percorso di riatletizzazione Milik già da qualche giorno. Buone notizie quindi per l'attaccante, che è atteso in gruppo nella seconda parte di dicembre. Difficile ancora capire quando potrà tornare tra i convocati, se già entro la fine dell'anno o solo da gennaio in avanti, ma intanto, si avvicina il rientro di Milik.