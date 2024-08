Mentre Cristianoblinda Gleisoncon un rinnovo contrattuale, il direttore tecnico della Juventus continua a portare avanti il "progetto poker", cercando di assicurarsi i quattro rinforzi concordati con Thiago Motta. Uno dei principali obiettivi è Teun, per il quale c’è stato un contatto preliminare con l’Atalanta. Nonostante la ferma richiesta dei bergamaschi di 55-60 milioni di euro per il centrocampista olandese, la Juventus potrebbe fare una prima mossa con un'offerta che, tra parte fissa e bonus, raggiungerebbe almeno i 45 milioni di euro. L'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita potrebbe convincere l’Atalanta a rivedere la propria posizione.Un'altra novità è il serio infortunio di Gianluca, che ha portatoa considerare Arkadiuszcome possibile sostituto. Milik, attualmente alla Juventus con uno stipendio di 3,5 milioni di euro, è apprezzato dall’Atalanta sia per la sua fisicità che per le sue caratteristiche tecniche, oltre alla sua esperienza in Champions League. La Juventus sarebbe disposta a discutere un trasferimento del polacco, il che potrebbe facilitare le negoziazioni tra i due club per Koopmeiners.