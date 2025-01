Il Milan trionfa in Supercoppa, rimpianto Juventus?

Iltrionfa a Riyadh in Supercoppa e lo fa nel modo più incredibile che poteva esserci. Con due rimonte, diverse nelle modalità ma entrambe da non far dormire...chi le ha subite, ovveroPartite diverse appunto, perché contro i bianconeri, il Milan si è ritrovato in partita e poi avanti un po' per caso, senza quasi neanche accorgersene. Nella finale invece, se pur è vero che alla fine il risultato poteva andare da una parte o dall'altra, c'è stato bene poco di "casuale".Al di là dei meriti del Milan però, la vera domanda alla fine della competizioneSicuramente lo sconforto per come è arrivata l'eliminazione più dell'eliminazione stessa. La Juve è stata avanti per gran parte della partita, controllando la gara e dimostrando di "stare" meglio contro chi poi ha vinto il trofeo. Guardandola da questo punto di vista, senza dubbio il rammarico per non aver raggiunto la finale c'è, perché contro un Inter non al meglio, con qualche infortunio importante, c'era la possibilità concreta di tornare a Torino con la vittoria.Dall'altra parte però, la semifinale tra Juve e Milan e la finale, testimoniano anche come trarre conclusioni generali da una competizione così particolare sia poco utile. Insomma, la Supercoppa non deve essere certo vista come segnale incontrovertibile per il proseguo della stagione:E il Milan, che lotterà proprio con la Juve per un posto in Champions League, dovrà dimostrare di aver messo alle spalle i primi mesi molto complicati e sotto le aspettative.La Supercoppa aiuta in un senso e complica nell'altro, certo, ma ora si riparte. Si torna in Italia, alle partite di campionato e ai punti che peseranno sempre di più. A proposito di partite chiave, tra poco più di 10 giorni di nuovo Juventus-Milan. Per cancellare davvero l'incredibile notte di Riyadh.