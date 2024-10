Ha abbastanza dell'incredibile quanto successo nel match di questa sera tra. Negli ultimi istanti di gioco i friulani - sotto 1 a 0 e in superiorità numerica dal 29' per l'espulsione di Tijjani Reijnders - si sono infatti visti annullare un goal diarrivato in un'azione rocambolesca, con l'arbitro Daniele Chiffi richiamato dal VAR all'on field review.Il motivo? Un fuorigioco di millimetri, non dell'autore della rete ma del compagno Jurgen Ekkelenkamp. Lunga la verifica del direttore di gara, che inizialmente sembrava stesse controllando un ipotetico fallo. All'Udinese, tra l'altro, era già stato cancellato un goal al 44', in quel caso di. E anche in quella circostanza il fischio era arrivato per un offside millimetrico, riguardante un braccio del giocatore.