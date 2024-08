Negli ultimi giorni si è parlato di Milanaccostato alla Juventus in questa sessione di calciomercato come rinforzo per la difesa bianconera. Può davvero arrivare alla Juventus? Milan è un difensore ex Inter al momento in forza al Paris Saint Germain. Stando a quanto riferito da Romeo Agresti nella live sul canale YouTube de IlBianconero la sensazione è che Skriniar non arrivi a Torino, sponda bianconera, ma che alla fine accetterà il trasferimento in Arabia Saudita. Queste sono le sensazioni ma al momento sembra lontano dal vestire la maglia bianconera.