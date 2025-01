Alvaro, attaccante del Milan, è stato ammonito durante il match contro il Como, incappando in un cartellino giallo che lo costringerà a saltare la prossima partita contro la Juventus. L'ammonizione di Morata, che era già in diffida, avrà dunque un impatto significativo sulle sue prospettive per la sfida contro la Juventus, un incontro di fondamentale importanza per entrambe le formazioni. L'attaccante spagnolo, in forma smagliante nelle ultime settimane, non potrà quindi scendere in campo nel prossimo confronto con i bianconeri, una partita che avrebbe visto Morata protagonista al centro dell'attenzione: sarebbe stato il suo grande ritorno a Torino.