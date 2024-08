Alvaro, nuovo attaccante del Milan, è stato ufficialmente presentato ai tifosi rossoneri a San Siro prima del Trofeo Silvio Berlusconi. L'attaccante spagnolo, visibilmente emozionato, ha ricevuto una calorosa accoglienza dal pubblico milanista.“Grazie a tutti per essere venuti con questo caldo. Non possiamo promettervi titoli, ma daremo tutto per questa maglia. Spero di trovarci qui a fine stagione con i mezzo al campo dei trofei. Grazie a tutti e forza Milan”.Le parole di Morata hanno subito infiammato il pubblico presente, che ha risposto con un grande applauso e cori di incoraggiamento. Il giocatore, che ha già esperienza in Serie A, è pronto a iniziare questa nuova avventura con il Milan, con l'obiettivo di contribuire ai successi futuri del club rossonero.