Federicoè stato convocato per la prima volta dalper la partita contro il Milan nel primo turno della nuova Champions League. L'ex Juventus, trasferitosi in Inghilterra quest'estate, non ha ancora debuttato con i Reds. Dopo un'estate deludente con la Nazionale agli Europei e un periodo ai margini con Thiago Motta, Chiesa ha scelto una nuova avventura. Nonostante la convocazione, non partirà titolare, avendo avuto pochi allenamenti con il club. L'attacco sarà composto da Diaz, Jota e Salah, mentre Chiesa potrebbe fare il suo esordio partendo dalla panchina.