Leao recupera per la Juventus in Supercoppa?

Una delle situazioni che tiene maggiore in apprensione iin vista della semifinale di Supercoppa contro la Juventus è quella che riguarda Rafael. Il portoghese ha saltato l'ultima partita a causa di un infortunio muscolare; elongazione al flessore, accusata contro il Verona in campionato. Leao recupererà per la Juventus?Leao ha saltato la partita contro la Roma perché non ancora pronto per rientrare. Come riferisce il Corriere dello Sport, il portoghese tiene molto a essere in campo contro la Juve e sta lavorando in modo intenso per recuperare dall’elongazione al flessore. E' da considerare ancora in dubbio ma il Milan farà di tutto per riuscire ad averlo, anche solo dalla panchina come possibile cambio.