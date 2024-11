sembra essere tornato sui suoi livelli, dopo un inizio di stagione decisamente complicato. Tre indizi in questo senso - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - arrivano dalle sue ultime tre partite: una grande prestazione contro il Real Madrid al Bernabeu, in Champions League; la doppietta realizzata all'Unipol Domus contro il Cagliari; infine la parentesi in Nazionale, con tanto di goal che mancava da tempo. Tre match, appunto, in cui si è rivista la versione migliore del portoghese, che ora punta a confermarsi sabato: contro lalo attende anche una sfida "a distanza" con, che a sua volta vuole essere ancora un trascinatore della sua squadra.