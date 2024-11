Milan-Juventus, Thiago Motta in conferenza stampa

Le parole din conferenza stampa dopo: "Volevamo creare questa difficoltà al Milan. Abbiamo iniziato con Weston, poi con Fagio, anche se sono giocatori diversi. Weston si inserisce bene, o arriva in area in movimento al contrario di quanto fa un attaccante centrale. Nel secondo tempo è entrato Tim a destra, con Francisco che ha fatto un gran lavoro nel primo tempo. Fagio la stessa cosa di Wes ma con caratteristiche diverse. L’idea era quella, vediamo le prossime partite".PUNTO POSITIVO - "Punto molto positivo, ne ho parlato anche internamente. Al di là di chi gioca e chi no, si vede una squadra compatta. Questo è merito di una squadra che lascia gli obiettivi personali dopo quelli di squadra, mi fido tantissimo dei miei giocatori. Si aiutano, si uniscono ancora di più nelle difficoltà. A campo aperto abbiamo letto bene i loro tempi. Chiaro che vogliamo sempre vincere ma diamo continuità a quello che stiamo facendo"."Dusan ha avuto un piccolo problema, vedremo. Nico vediamo quando recuperarlo. Chi lo sa, non c’erano. Mi dispiace che non c’erano, speriamo che riprendano più presto possibile con il gruppo".MEGLIO 0-0 O 4-4? - "Non ho preferenze, voglio vedere la squadra che sta bene in campo, che sa leggere la partita, i tempi di gioco, tutte le condizioni che sta affrontando. Oggi ho visto Yildiz in sintonia con la squadra e questo mi è piaciuto molto"."Lo tengo lì, grande giocatore, come tutti quelli in campo. Delle volte esprimo quanto vedo in campo. A volte mi rendo conto che mi metto in cose in cui non mi devo mettere. Non è niente con il nome o con il giocatore"."Non è un esperimento, può fare quella funzione. Non mi piace parlare di falso nueve, è iniziato con un giocatore stratosferico che è Leo Messi. Weston ha fatto tanti ruoli, dà disponibilità, difende e attacca. Sono soddisfattissimo di quello che ha fatto. Lui può fare tantissime cose"."Non mi sorprende. Oggi in una partita così il minimo errore lo paghi. Dobbiamo giocare con tante cose, con tante situazioni che cambiano le partita. Non mi permetterò mai di fare una critica al Milan".