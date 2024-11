La Juventus esce con un punto da San Siro contro il Milan. Pareggio non entusiasmante ma importante per la squadra di Thiago Motta considerando le assenze e le pochissime scelte offensive a disposizione del tecnico.



Milan-Juventus, il commento di Romeo Agresti

Forse la Juventus poteva osare qualcosa in più ma le assenze hanno pesato. A livello individuale, molto bene, che aveva il compito più difficile, ovvero marcare Leao. Sarà fondamentale per Thiago Motta recuperare qualche giocatore per le prossime gare. Di seguito il commento di Milan-Juventus.