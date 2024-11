Milan-Juventus, i numeri di Pierre Kalulu

Minuti giocati: 90'

Salvataggi: 2

Contrasti: 1

Intercetti: 1

Tocchi: 70

Precisione dei passaggi: 100%

Contrasti a terra (vinti): 3 (2)

Dribbling tentati (riusciti): 1 (1)



Milan-Juventus, la gara di Pierre Kalulu

Una sfida dal sapore speciale quella di ieri sera a San Siro per Pierre. Il difensore francese infatti, ormai lo sapete, è approdato a Torino dopo quattro stagioni in rossonero. Era la sua prima volta a San Siro da ex della sfida (seppur a Torino sia solo in prestito). Il difensore francese è stato protagonista di un'ottima performance nella serata di ieri. Schierato titolare da Thiago Motta e rimasto in campo per l'intera durata della gara. Andiamo ad analizzare i dati della sua partita (da SofaScore)Non sbaglia niente il difensore francese, questo è ciò che ci dicono i numeri, non un passaggio. Incredibile il suo apporto quindi nel gioco bianconero e la sua importanza. Si dimostra cosi sempre più protagonista ed importante agli ordini di Thiago Motta che nel reparto difensivo deve sopperire alle assenze dei lungo degenti Bremer e Cabal.

