Morata ci sarà per Milan-Juventus?

La Juventus comincia una nuova settimana verso il big match del 23 novembre. I bianconeri affronteranno il Milan a San Siro e sarà una partita molto importante, anche in ottica classifica visto che ci sono ben 6 squadre raggruppate in appena 2 punti. Se da un lato la Juve è ancora alle prese con gli infortuni di, in questi giorni anche il Milan ha dovuto monitorare le condizioni diSecondo Tuttosport lo spagnolo ha recuperato pienamente per la partita e potrebbe anche partire titolare nel match di stasera contro la. Morata farà dunque parte della partita di San Siro.