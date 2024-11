Il big match di San Siro tra Milan e Juventus si avvicina, portando con sé importanti aggiornamenti su rientri e indisponibili per entrambe le squadre.In casa Milan, buone notizie arrivano per Gabbia e Morata, che hanno recuperato e saranno titolari. Tuttavia, l’attacco rossonero dovrà fare a meno di Jovic, ancora out, mentre il giovane Camarda è stato convocato per sopperire alle assenze. In difesa, durante gli ultimi allenamenti, Pioli ha testato la coppia Thiaw-Gabbia, una soluzione che potrebbe essere confermata per affrontare i bianconeri. Preoccupano invece le condizioni di Pulisic, che non si allena con il gruppo da due giorni, ma lo staff tecnico cercherà fino all’ultimo di recuperarlo.Sul fronte Juventus, l’emergenza in attacco si aggrava con il forfait di Vlahovic, che si aggiunge alle assenze già pesanti di Milik e Nico Gonzalez. Thiago Motta studia alternative e valuta un attacco senza riferimenti, con Weah che potrebbe partire dalla panchina.