Milan-Juventus: le pagelle dei giornali

è stata una partita che ha regalato pochi spunti, da una parte e dall'altra, con qualche nota negativa, soprattutto in attacco, e qualcuno che invece è riuscito a distinguersi in una serata complicata. Lo 0-0 accontenta più Thiago Motta che Paulo Fonseca viste le diverse condizioni con cui le loro squadre arrivavano al grande appuntamento. E i voti dei due tecnici lo dimostrano.Nella Juventus brillain mezzo al campo e Nicolò Savona supera la prova Leao. Bocciato invece Teun Koopmeiners, così come Weston Mckennie e Conceicao. Locatelli invece divide e passa dal 6,5 all'insufficienza piena.