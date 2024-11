Milan-Juventus, la pagella di Yildiz

questa volta non si è regalato una notte magica a San Siro come aveva fatto contro l'Inter poco meno di un mese fa. Di seguito le pagelle del classe 2005 turco contro il Milan."Nella prima frazione decisamente il più brillante della compagnia bianconera: a Emerson Royal viene il mal di testa a furia di finte e accelerazioni. Si spegne lentamente come una candela con il passare dei minuti, quando potrebbe affondare nell’area rossonera come una lama", il commento di Tuttosport. " Dopo la doppietta all’Inter, questa volta il turco non ammalia San Siro, ma riesce lo stesso a strappare la sufficienza, perché si applica nella fase difensiva e ogni tanto riesce a scappare a Emerson Royal", scrive il Corriere dello Sport mentre per la Gazzetta: "Premiamo ancora i suoi profondi e umili ripiegamenti difensivi". Il voto in pagella è per tutti 6.