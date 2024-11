Milan-Juventus, i dubbi di Fonseca

A differenza di Thiago Motta,può scegliere chi schierare in quasi tutti i reparti visto che ilarriva all'appuntamento contro la Juventus con quasi tutta la rosa a disposizione. E infatti il tecnico ha qualche dubbio di formazione.In difesa il ballottaggio è tra Thiaw e Gabbia, con Tomori sicuro di un posto da titolare. Il grande dubbio però è sulla trequarti, chi completerà il terzetto insieme a? Fonseca pensa ad un Milan un po' meno offensivo con quindi Musah sulla destra o in alternativa Loftus Cheek da trequartista e Pulisic esterno. Fonseca parlerà in conferenza stampa alle 14 e 30.