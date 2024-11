Lille, Udinese, Torino. Tre tappe fondamentali che hanno visto la Juventus ritrovare equilibrio e prestazioni grazie a un uomo chiave: Khephren Thuram. Il centrocampista francese ha alzato il livello del suo gioco e, con lui in campo, la squadra ha mostrato una crescita evidente. Se un mese fa si poteva considerare parte dei problemi, oggi è altrettanto chiaro che Thuram sia una delle soluzioni principali.Nelle ultime tre partite è stato tra i migliori in campo, ma ora arriva la vera prova: dimostrare continuità. Due sfide impegnative lo attendono. Sabato sarà di nuovo San Siro per affrontare il Milan in un crocevia importante per la Serie A. Poi la trasferta di Birmingham, dove i bianconeri sfideranno l’Aston Villa in una gara di Champions League che vale molto più dei tre punti.