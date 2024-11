Thiago, a DAZN, parla così all'intervallo di Milan-Juventus. Allo scoccare del 45esimo, è 0-0 tra rossoneri e bianconeri, in una partita al momento non esattamente spettacolare. Vedremo naturalmente nella ripresa."Dobbiamo continuare a giocare con pazienza, calma, una squadra che quando non ha la palla aspetta, e cercherà di contrattaccare su un errore. Dobbiamo sfruttare meglio certi spazi, per cercare di superare la prima pressione e andare ad attaccare". Queste, le parole dell'allenatore bianconero quando sta per ripartire il match di San Siro.