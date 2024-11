Buffon Juve, le parole sui bianconeri

Intervenuto all'evento della Kings League a Torino, ancheha parlato del momento della Juventus e di Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport. L'ex portiere bianconero ha analizzato l'andamento dell'allenatore e commentato la gara della Nazionale, oltre al suo punto di vista sul big match tra Milan e Juve.'Stiamo vedendo un campionato bellissimo, appassionante, con delle sorprese che rendono questo inizio ancora più speciale. Speriamo che possa durare più a lungo possibile questo tipo di equilibrio, perché la passione della gente la alimenti anche con l’interesse e lo spettacolo'.'Stiamo vedendo un campionato bellissimo, appassionante, con delle sorprese che rendono questo inizio ancora più speciale. Speriamo che possa durare più a lungo possibile questo tipo di equilibrio, perché la passione della gente la alimenti anche con l’interesse e lo spettacolo''Mi aspetto una bella partita, tra due squadre che giocano a viso aperto. Mi auguro sia una bella pubblicità per calcio italiano come lo è stato Inter-Juventus'.'C’è dispiacere perché per quanto fatto da settembre avremmo meritato almeno di finire al primo posto. Ma la vita è questa: si cade, ci si rialza, si ricade, ci si rialza ancora. L’abbiamo fatto precedentemente, lo faremo anche stavolta, secondo me con più consapevolezza. Ieri abbiamo perso forse meritatamente contro una Nazionale forte, subendo però tutti e tre i gol su altrettanti calci piazzati. La Francia non ci ha presi di certo a pallonate'.