Il Milan è vicinissimo a chiudere l'accordo per Kyle Walker, con nuovi colloqui in programma nelle prossime ore per definire gli ultimi dettagli. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club rossonero ha già impostato un contratto fino al 2027 con il difensore inglese, che ha dato il suo consenso già da giorni.Walker sta trattando con il Manchester City per risolvere il contratto e completare il trasferimento. L'affare sembra essere ormai ai dettagli finali, con il Milan pronto ad accogliere l’esperto terzino per rinforzare la propria difesa. L’arrivo del giocatore rappresenta un’importante operazione di mercato per i rossoneri.