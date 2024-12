Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per spiegare la scelta di esonerare Fonseca e puntare su Conceicao come allenatore. Ibrahimovic si è anche soffermato sulla prossima partita dei rossoneri contro la Juventus: "La responsabilità non è solo dell'allenatore, dobbiamo prendercela tutti. Un club come il Milan è sempre preparato per il prossimo step. Tutti sanno chi è Conceiçao: ha carattere, è un vincente, è già entrato a stagione in corso e ha avuto grandi risultati al Porto. Ha le idee chiare in testa: ieri,