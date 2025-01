Milan, effetto Conceicao: spogliatoio ribaltato. E si arrabbia per un concerto...

AFP via Getty Images

Alla vigilia di una settimana decisiva, con la qualificazione diretta agli ottavi di Champions in gioco a Zagabria e il derby a stretto giro, è il momento di fare un'analisi sullo stato d'animo di SérgioSecondo quanto raccolto da Gazzetta, l'allenatore portoghese, noto per il suo temperamento, ha mostrato segni di nervosismo, alimentato da alcuni comportamenti dei suoi giocatori.Un episodio che non è sfuggito è stato il concerto di Lazza a cui alcuni calciatori hanno partecipato venerdì sera, tra cui Loftus-Cheek, Theo Hernandez, Camarda e Calabria. Pur essendo il Milan a conoscenza della presenza dei giocatori,Un altro punto di frizione è stata la reazione di Calabria alla sua sostituzione durante la partita: un gesto di stizza con la bottiglietta e colpi alla panchina che non sono andati giù al tecnico, in un episodio che ha messo in evidenza un contrasto tra allenatore e giocatore.