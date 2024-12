Milan, infortunio per Chukwueze: salta la Juventus?

Continua l'emergenza infortuni per il Milan, che già deve fare a meno di due big comeI rossoneri perdono un altro giocatore per un problema muscolare, ovvero Samuel. L'esterno nigeriano si è fermato durante la sfida contro la Roma ed è stato costretto ad uscire.Chukwueze ha sentito tirare il muscolo dopo un'azione personale. Il giocatore ha chiesto immediatamente il cambio. In attesa degli esami, sembra molto difficile che possa recuperare per la partita di Supercoppa contro lain programma il 3 gennaio. Aumenta la lista degli indisponibili, soprattutto nel reparto offensivo.