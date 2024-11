L'ex giocatore della Juventus, Michele Padovano, intervistato dal Corriere di Torino, ha parlato così dei bianconeri e del derby contro il Torino: "Vlahovic ha tutti i colpi e alla fine farà più di 20 gol. Senza Zapata il Toro non ha perso molto, ma moltissimo"."La Juve mi piace, è un progetto che comprende giovani di valore e giocatori dal profilo interessante, alcuni mi hanno subito colpito. Ci vorrà solo un po’ di pazienza, come sempre quando inizi qualcosa di nuovo.che avevo, fin dall’inizio. Ogni volta che ha la palla, non vede l’ora di puntarti e saltarti. Bello da vedere ed efficace: mette sempre in difficoltà i difensori. ""Thiago Motta mi sembra tutto tranne che incosciente. Anzi, è uno molto, ma molto preparato, sa quello che vuole. E non si lamenta delle assenze, un aspetto che apprezzo. Poi, si è approcciato nella maniera giusta: sa che deve portare avanti un progetto nuovo, ma ha ben presente che deve anche provare a vincere, perché quello è l’obiettivo di tutte le grandi squadre.""Douglas Luiz ha il talento e le caratteristiche del grande giocatore, ci vorrà pazienza. Del resto, in Italia, è capitato anche ai grandissimi non ingranare subito. Koopmeiners grandissimo calciatore, che darà il suo apporto, pure in termini di reti. Anche se la sua importanza va al di là del segnare: è uno che aiuta a fare filtro, che lega centrocampo e attacco, che sa dare l’ultima palla e fare gol".