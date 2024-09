C'era anche il CT Luciano Spalletti sabato sera all'Allianz Stadium per il match trae Napoli, con gli occhi bene aperti per osservare gli azzurri potenzialmente convocabili per i prossimi due impegni di Nations League. Nel suo mirino, secondo La Stampa, è finito anche, ancora imbattuto tra i pali in questo inizio di stagione e considerato adatto al sistema di gioco dell'ex allenatore della squadra partenopea. L'estremo difensore bianconero potrebbe approfittare dell'assenza di Alex Meret, ai box almeno fino a novembre, e del momento non felicissimo di altri possibili candidati come Ivan Provedel e Marco Carnesecchi, prendendo posto nelle gerarchie della Nazionale alle spalle di Gigio Donnarumma e Guglielmo Vicario.